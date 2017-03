Một ngày phá hai sòng bạc lớn

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá được hai ổ cờ bạc có quy mô lớn tại nhà D171, khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) và con hẻm nằm bên hông căn nhà D171.

Trước đó, chiều 6-4, các trinh sát ập vào hai địa điểm này bắt quả tang 29 người đang sát phạt. Tại hiện trường, công an thu giữ 12 bộ bài, hơn 42 triệu đồng và một số tang vật khác. Các con bạc khai đánh mỗi ván từ 50.000 đến 500.000 đồng. Có lúc cao điểm mỗi ván con bạc đặt hàng triệu đồng cho mỗi lần ăn thua. Qua sàng lọc, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 14 người. Trong đó, các đối tượng cầm đầu hai sòng bạc gồm Huỳnh Ngọc Vân (tự Bé Bảy), Huỳnh Ngọc Thảo (em gái Vân) và Trần Văn Nghĩa. Cả ba khai nhận trực tiếp đứng ra tổ chức hai sòng bạc và lôi kéo các con bạc về để thu tiền xâu. XUÂN LƯƠNG