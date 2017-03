Một nghi can hiếp dâm tập thể chết trong nhà tạm giữ

(PL)- Ngày 12-8, Đại tá Nguyễn Nhất Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, xác nhận một nghi can trong vụ hiếp dâm tập thể hai thiếu nữ đã chết trong tư thế treo cổ tự tử tại nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hòa, đó là Lê Văn Trận (ngụ xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa).

Thông tin ban đầu cho biết lúc 23 giờ ngày 11-8, bảo vệ nhà tạm giữ phát hiện Trận chết trong tư thế treo cổ bằng dây vải trong lưng quần kéo dành cho can phạm nhân. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 11-8, Công an huyện Đông Hòa đã bắt khẩn cấp tám nghi can để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em, trong đó có Trận. Trước đó, chiều 9-8, trong lúc ăn nhậu tại bãi biển xã Hòa Hiệp Trung, thấy HTG (17 tuổi) và HTU (14 tuổi) đang tắm biển, nhóm thanh thiếu niên trên đã lấy túi xách giấu để dụ hai em lên bờ, sau đó ép uống rượu rồi thay nhau hãm hiếp. T.LỘC