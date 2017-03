Một ngư dân bị dây neo quấn cổ chết

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng hơn 13 giờ ngày 15/10 tại vùng biển Diêm Phố, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. Nạn nhân là ông Bùi Bá Châu (SN 1964), thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc.

Vào thời gian trên, do ảnh hưởng của bão số 11 nên các tàu thuyền đánh bắt cá của huyện Hậu Lộc vào bờ neo đậu. Lúc đó, ông Bùi Bá Châu ra biển trông tàu cá cho người em họ đang neo ngoài bờ biển xã Ngư Lộc. Thấy sóng to gió lớn, chiếc chân vịt của tàu bị vướng vào dây neo khiến tàu cá liên tục bị giật vào bờ, ông Châu đã nhảy xuống nước để gỡ. Do bị đoạn dây neo quấn vào cổ, ngư dân này đã chết dưới nước.

Cũng theo ông Ngữ thì sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương xã Ngư Lộc đã đến động viên và thăm hỏi gia đình đồng thời làm báo cáo gửi lên UBND huyện Hậu Lộc.

Theo Nguyễn Thùy (Dân trí)