Một người Campuchia buôn ma túy sang VN

Ngày 1-12, Viện KSND tối cao (VKSNDTC) đã có cáo trạng truy tố hai bị can là Khuôn Kho Mơi (Khuôn Srey Mei, 29 tuổi, trú tại xã Sầm Ran, huyện Chăn Tria, tỉnh Svây riêng, Campuchia) và Phạm Thái Sơn (37 tuổi, trú tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Cáo trạng nêu rõ, Khuôn Kho Mơi (Khuôn Srey Mei) có quen biết một người Việt Nam không rõ lai lịch, tự xưng tên là Hùng, thường xuyên qua Campuchia đá gà, đánh bạc tại khu vực gần nhà Mơi ở xã Sầm Ran, huyện Chăn Tria, tỉnh Svây Riêng. Đầu tháng 3, Hùng sang Campuchia gặp Khuôn Kho Mơi và đặt vấn đề mua 2 cục ma tuý dạng đá, 200 viên ma tuý tổng hợp với giá 160.000.000đ và giao nhận tại TP HCM.

Khuôn Kho Mơi đến gặp người đàn ông tên là Xây người Campuchia ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh mua số ma tuý nêu trên với giá 5.500 USD. Sau đó, Khuôn Kho Mơi điện thoại cho Hùng, thông báo đồng ý bán ma tuý cho Hùng nhưng không giao tại TP HCM. Khuôn Kho Mơi và Hùng thống nhất sẽ thuê người khác vận chuyển ma tuý về TP HCM giao cho Hùng.

Sau đó, Khuôn Kho Mơi tìm gặp Phạm Thái Sơn, là người thường xuyên đến khu vực gần nhà Mơi chơi đá gà, đánh bài và đặt vấn đề thuê Sơn vận chuyển ma tuý đi TP HCM. Sau đó, Mơi sắp xếp để Hùng và Sơn gặp nhau tại một quán nước gần nhà Mơi. Tại đây Hùng, Sơn và Mơi đã trao đổi số điện thoại.

Sáng 20/3, Mơi gọi điện bảo Sơn đem ma tuý đi giao cho Hùng. Tại quán cà phê Ấn Tượng ở phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Công an phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP HCM phát hiện, bắt giữ được Phạm Thái Sơn. VKSNDTC xác định hành vi của Sơn và Khuôn Kho Mơi phạm vào tội mua bán trái phép chất ma tuý nên truy tố hai bị can theo tội danh trên, giao VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại toà.



Theo Đào Minh Khoa (CAND)