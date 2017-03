Một người chết do ngạt khí hầm đá

Khoảng 5 giờ sáng 22-6, tàu BV 0360 TS đang đánh bắt tại vùng biển cách Côn Đảo 120 hải lý về phía Đông Nam. Lúc này, anh Phan Văn Tèo (33 tuổi, ngụ huyện Long Điền, thuyền viên) xuống hầm đá để lấy cá nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Tuy nhiên, khi vừa bước xuống hầm thì anh Tèo bị ngạt và ngất xỉu. Hai thuyền viên tên Rớt và Nhật xuống kéo anh Tèo lên nhưng đều lần lượt bất tỉnh. Khi được đưa ra khỏi hầm đá thì anh Tèo đã tử vong.

Thời gian qua, số vụ tử vong do ngạt khí độc dưới hầm đá có chiều hướng tăng. Do đó VungTau MRCC cũng đề nghị cơ quan chức năng, các chủ tàu và thuyền viên lưu ý đảm bảo các biện pháp an toàn khi xuống khu vực hầm đá.

T.KHÁNH