Một người chết tự nhiên sống lại

(PL)- Ngày 18-7, bà Nguyễn Thị Kim (ngụ phường 2, TP Tân An, Long An) cho biết con bà là Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, làm phụ hồ) đã chết do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, sau đó sống dậy.

Anh Hùng bị đau ở vùng bụng, khi đi siêu âm chẩn đoán được biết bị ung thư túi mật giai đoạn cuối. Chiều 14-4, anh Hùng đã tắt thở, gia đình chuẩn bị liệm. Tuy nhiên, đến 23 giờ cùng ngày, bất ngờ anh Hùng tỉnh lại, ngồi dậy bình thường làm mọi người trong nhà bỏ chạy tứ tán. Đến sáng 15-7 anh Hùng mới chết hẳn. Việc “người chết sống lại” làm một số người dân địa phương kéo đến cúng bái, xin số đánh đề gây mất an ninh trật tự khu vực. Theo Thạc sĩ Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, đó là hiện tượng chết lâm sàng. Tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động, song không có nghĩa là người đó đã chết, mà đó chính là một trạng thái thứ ba của con người ngoài trạng thái sống và chết. Ở trạng thái chết lâm sàng này, các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn sống. A.AN