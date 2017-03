Một người chết vì tình tay ba

Theo điều tra, Vui làm thuê tại xưởng inox trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân). Tại đây, Vui quen với Trần Thị Thúy, công nhân một xưởng may gần đó, rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

Đến tháng 5-2012, Trần Hoài Phong đến làm công nhân tại xưởng may rồi cũng bày tỏ tình cảm với Thúy. Thúy kể lại chuyện này cho Vui nghe và khẳng định chỉ yêu một mình Vui thôi. Tuy vậy, trong lòng Vui vẫn ấm ức và ghen tuông.

Tình cờ vào tối 26-8-2012, Vui đến chợ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì gặp Thúy đi chơi với Phong. Vui thấy tức giận nên đuổi Thúy về rồi dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh Phong nhưng Phong bỏ chạy.

Sau đó, Vui trở về tìm gặp Thúy để hỏi cho ra lẽ, trên đường đi Vui nhặt một con dao Thái Lan cất giấu trong người. Vui gọi điện thoại hẹn gặp Thúy tại đầu hẻm gần xưởng may, trong thời gian chờ đợi, Vui rủ thêm hai người bạn mua rượu uống tại tiệm cầm đồ Phước Vinh. Khi Thúy đến thì giữa hai bên xảy ra cãi nhau.

Về phần Phong, sau khi bị đuổi đánh đã đi uống rượu cùng với bạn làm cùng là Lưu Ngọc Tân. Nghe Thúy gọi điện thoại thông báo là vừa cãi nhau với Vui và Vui đang ngồi chờ Phong về để đánh thì Phong đã rủ Tân đi gặp Vui để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến tiệm cầm đồ Phước Vinh, Phong và Tân đã lao vào đánh Vui. Tân xông lên trước ẩu đả với Vui và đè lên người Vui. Do thất thế nên Vui rút dao đâm vào bụng Tân khiến Tân bỏ chạy. Sau đó, Vui và Phong tiếp tục xông vào nhau đánh đấm túi bụi, do bị rơi kiếng cận không thấy đường nên Phong cũng bỏ chạy. Riêng nạn nhân Tân bỏ chạy vào hẻm thì gục ngã và tử vong ngay sau đó. Vui bỏ trốn khỏi hiện trường và hai ngày sau đã ra công an đầu thú.

Sau đó, cha của Vui là ông Thái Văn Ân đã bồi thường cho gia đình ông Lưu Ngọc Tiến là cha của nạn nhân Tân số tiền 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả và ông Tiến đã làm đơn xin bãi nại cho Vui.

H.TUYẾT