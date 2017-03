Một người dân bị công an xã đánh chết tại trụ sở

Khi người nhà đến nơi, ông Thuận đang nằm trên sàn nhà, tay chân lạnh ngắt, tim đã ngừng đập, trên người có nhiều vết sưng, bầm tím, các cổ tay, cổ chân còn hằn dấu còng siết chặt. Khi gia đình đưa ông Thuận vào BV huyện Đông Anh, các bác sĩ xác nhận ông Thuận đã chết.

Trước đó, lúc 1 giờ chiều, ông Thuận đã có mâu thuẫn và xô xát nhỏ với bà Đoàn Thị Bút về việc xây tường lấn lối đi. Sau khi ông Thuận về nhà được 10 phút thì có ba công an xã đến mời ông Thuận lên trụ sở làm việc. Đến chiều thì gia đình nhận được hung tin trên.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Hòa, Bí thư xã Kim Nỗ, xác nhận hai trong bốn công an làm việc với ông Thuận đã nhận được lệnh tạm giam với lý do cố ý gây thương tích dẫn đến chết người là Nguyễn Trọng Kiên và Hoàng Ngọc Tuyên (phó công an xã).

Ông Hoàng Ngọc Vui, Phó Công an xã, cho biết trong phòng làm việc của công an chỉ có gậy cao su, còng số 8 và dùi cui điện nhưng những dụng cụ này chỉ được sử dụng đối với các loại tội phạm nguy hiểm hoặc các đối tượng bắt khẩn cấp. Sự việc xảy ra trong lúc ông được phân công đi học, còn trưởng công an xã là Nguyễn Đức Vọng không có mặt tại đó. Tuy nhiên, trưởng công an xã cũng đang được triệu tập để làm rõ sự việc.

NGUYỄN DÂN