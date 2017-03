Một người dân chết tại trụ sở công an xã

Trước đó, rạng sáng 3-12, anh Thăng trộm chó, bị người dân bắt giao công an xã, đến khoảng 5 giờ sáng, anh chết.

Bác sĩ Bùi Thị Thái, Phó Trưởng Cơ sở 2 BV Đa khoa Thủy Nguyên, cho biết bệnh nhân Thăng đã chết trước khi công an xã đưa tới bệnh viện này. Theo bác sĩ Thái, một công an xã tên Kiểm nói anh Thăng đã chết tại trụ sở nên đưa tới bệnh viện để làm thủ tục giám định pháp y. Chị Phạm Thị Hà (vợ anh Thăng) cho biết sáng 3-12, ông Dũng, Trưởng Công an xã, có thông báo cho gia đình biết trong lúc lấy lời khai, anh Thăng đã nuốt gì đó, bị sùi bọt mép nên công an xã đã đưa đi cấp cứu. Khi chị Hà tới bệnh viện, công an xã thông báo anh Thăng đã chết.

K.LINH