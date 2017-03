Một người tâm thần bị dân phòng đánh nhập viện

Việc ông Mai Văn Tánh (bị tâm thần, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình) bị dân phòng đánh là có thật và công an, dân phòng đã nhận sai. Ngày 29-11, xã đã cử người đến thăm hỏi và lo cho ông Tánh.

Trước đó, người nhà ông Tánh cho biết khoảng 18 giờ ngày 26-11, có khoảng 5-6 đội viên dân phòng đến đưa ông Tánh về trụ sở ấp Tân Mỹ làm việc. Đến khoảng 22 giờ, ông Tánh mới được thả về nhà trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn và bầm tím một vùng rộng ở lưng kéo dài đến bắp chân, phải nhập viện.

Chiều 29-11, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết theo báo cáo của Công an huyện Mỏ Cày Bắc, trưa 26-11, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an xã Tân Bình bị ông Tánh chặn đánh. Ông Tùng có kể lại chuyện này cho dân quân và du kích xã nghe. “Anh em đã mời ông Tánh đến làm việc, yêu cầu tường trình vì sao đánh ông Tùng. Do ông Tánh bất hợp tác và chống cự quyết liệt nên anh em có còng ông Tánh khoảng 15 phút rồi cho về” - ông Tân nói. Về những vết bầm sau lưng ông Tánh do ai gây ra, ông Tân trả lời: “Cái đó anh em công an huyện đang điều tra làm rõ”.

VĂN TÂM