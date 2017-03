Một người tự thiêu giữa đêm khuya

Cơ quan công an nhận định nạn nhân tự thiêu có khả năng là do bị bệnh tâm thần chứ không phải là do thua độ bóng đá như dư luận bàn tán.

Khoảng 2 giờ 15 ngày 23-6, một số người dân thấy một thanh niên tấp xe máy vào trước nhà 80 Thích Quảng Đức, chế can xăng vào người rồi châm lửa đốt. Cơ quan công an xác định nạn nhân là Phan Văn Hiệp (ngụ quận Phú Nhuận).

TUYẾT KHUÊ