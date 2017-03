Một người tự thiêu trong nghĩa địa

Qua xác minh, nạn nhân là MĐC (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Trước đó, có người nhìn thấy anh C. chạy môtô chở theo can nhựa vào nghĩa trang. Theo nhận định ban đầu, có thể anh C. dùng xăng tự thiêu. Người nhà nạn nhân cho biết không thấy anh C. có biểu hiện bất thường, có thể do bức xúc chuyện gia đình hay công việc nên anh đã hành xử nông nổi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

THANH LAN - LÊ PHI