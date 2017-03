Một người chết nghi do say rượu

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Trung Trạch đã cử lực lượng công an xã tới bảo vệ hiện trường, đồng thời báo chơ cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của nạn nhân tên là Trương Xuân Trường (sinh ngày 16-6-1982, trú tại thôn Diên Trường - xã Quảng Sơn - huyện Quảng Trạch).

Tiếp tục kiểm tra giấy tờ tùy thân bên trong người nạn nhân thì được biết, Trường là công nhân đường sắt thuộc cung đường Ga Lệ Sơn (huyện Tuyên Hóa).

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, có thể nạn nhân chết do điều khiển phương tiện (theo hướng Nam - Bắc) trong tình trạng say rượu nên khi đến địa điểm nói trên đã tự lao xuống ruộng, lại xảy ra giữa đêm khuya không ai phát hiện nên nạn nhân đã bị chết do lạnh.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch-Quảng Bình thụ lý giải quyết.