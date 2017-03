Một nhà báo tố bị công an đánh phải nhập viện

“Một nhóm người xưng danh Công an xã Phước Kiểng (Nhà Bè) đã vô cớ hành hung tôi đến nỗi phải vào bệnh viện cấp cứu”.

Theo ông Vinh, khoảng 21 giờ ngày 5-2, ông chở hai con (14 và 16 tuổi) về nhà tại xã Nhơn Đức (Nhà Bè). Khi xe qua khỏi cầu Rạch Đĩa (xã Phước Kiểng, Nhà Bè) thì tổ tuần tra của công an xã ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Khi tấp xe vào lề, công an xã đòi lập biên bản “xe chở ba, vi phạm luật giao thông” và ông Vinh đã chấp hành. Tuy nhiên, ông Vinh phát hiện tổ công tác gồm hai công an chính quy và năm công an viên đều không đeo bảng tên nên ông Vinh lấy máy ĐTDĐ ra để ghi hình. Lúc đó, công an phát hiện, vây quanh ông.

ông Vinh kể, “một công an viên gí súng vào người rồi còng tay tôi, một số người lao vào dùng tay chân đấm đá tôi túi bụi, vụ này nhiều người đi đường chứng kiến”. Sau đó nhóm công an xã khiêng ông vào trụ sở dân phòng gần đó. Tại đây có 5-6 người thay phiên nhau đánh mạnh vào ngực, lưng, bụng cùng những chỗ hiểm trên người ông làm ông đau đớn nằm vật ra nền nhà. 20 phút sau, ông Vinh được đưa ra xe chuyển thẳng về trụ sở công an để tiếp tục làm việc. Tại đây, ông Vinh bị nhốt vào một phòng riêng và một số công an luân phiên ra vào gợi ý ông Vinh viết bản cam kết mới được cho về. Nội dung bản cam kết là “ông Vinh dùng ĐTDĐ chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý của lực lượng tại hiện trường, khi bị rượt đuổi, ông đã la hét gây rối trật tự công cộng”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Mướp, Phó Công an xã Phước Kiểng, cho rằng: “Không có việc công an xã đánh ông Vinh, ông Vinh ngồi đợi người nhà đem giấy tờ xe đến để kiểm tra, bỗng dưng ông đứng dậy chụp ảnh lực lượng đang làm nhiệm vụ bằng điện thoại rồi tung cửa chạy ra nói làng xóm ơi, công an đánh dân”. Ông Mướp cho biết thêm: “Tôi có trao đổi với anh em, cho ông này làm cam kết rồi ra về. Sau đó, ông Vinh đã xin lỗi và cam kết”.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Nhà Bè xác minh làm rõ.

TUYẾT KHUÊ