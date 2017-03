Một nhân viên bị đánh ngất xỉu tại công ty

Hiện anh Ngọc có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và đau vùng đầu, ngực.

Đồn Công an KCN Sóng Thần nắm lại vụ việc tại Công ty Long Huei. (Ảnh chụp chiều 5-10) Ảnh: võ bá

Theo đơn tố cáo, chiều 4-10, Ngọc vào công ty trực thì phát hiện một nhóm người ngồi nhậu trong phòng của quản lý. Khi anh Ngọc bỏ ra ngoài thì một người tên Thành kêu lại nhậu, Ngọc ngồi chung bàn nhưng không uống rượu. Sau đó anh Ngọc bị nhóm đối tượng bao vây đánh hội đồng đến ngất xỉu. Nhóm Thành tìm camera để xóa chứng cứ thì gặp ông Huang Gen Miao (nhân viên kỹ thuật Công ty Long Huei) đang chép dữ liệu vào máy tính nên tấn công và cướp ổ cứng máy tính.

Theo ông Lý Minh Huy, Tổng Giám đốc Công ty Long Huei, công ty đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an đề nghị can thiệp. Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó đồn Công an KCN Sóng Thần, cho biết sẽ truy xét đối tượng làm rõ vụ việc.

VÕ BÁ