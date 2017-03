Một nhân viên viễn thông đột tử trong nhà vệ sinh

Thượng tá Mai Đình Huynh, Phó trưởng Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo anh Phù Tờ Diu đột tử không rõ nguyên nhân tại phòng vệ sinh của cơ quan viễn thông tỉnh Lào Cai (số 20 đường Trần Đăng Ninh - phường Cốc Lếu - thành phố Lào Cai), công an thành phố phối hợp cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân. Kết luận: anh Phù Tờ Diu tử vong do bị bệnh huyết áp cao.

Theo ông Mai Lương Thuấn, Giám đốc Trung tâm viễn thông tỉnh Lào Cai, anh Phù Tờ Diu là công nhân đường dây của trung tâm, hiện 47 tuổi, là người dân tộc Hoa, có vợ là giáo viên và hai con.

Chiều ngày hôm qua (24-12), gia đình và cơ quan đã tổ chức mai táng chu đáo cho anh Diu theo phong tục địa phương.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)