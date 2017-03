Một nhóm “kinh doanh” ăn xin ở Bình Dương

Hằng ngày, đúng 7 giờ, có bốn thanh niên chia nhau chở người già tàn tật và trẻ em đến các chợ, cây xăng trên địa bàn Dĩ An, Thuận An, Bến Cát để xin ăn (ảnh dưới). Buổi trưa, người ăn xin được đưa về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi quay lại chỗ cũ “làm việc” tới 22 giờ mới được đón về phòng trọ. Một cụ bà tên Bạch (quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa) bị tật chân trái, thường đi xin tại thị trấn Thái Hòa (Bến Cát, Bình Dương) cho biết mỗi ngày phải xin được 400.000-500.000 đồng mới được chủ cho ăn cơm và trả lương tháng.

Cặp vợ chồng “chăn dắt” nhóm ăn xin tên là Hương, khoảng 30 tuổi, mỗi ngày hai vợ chồng này thu về vài triệu đồng từ những “cái bang” đồng hương.

Sau khi Pháp Luật TP.HCM cung cấp thông tin cùng hình ảnh về hoạt động chăn dắt, kinh doanh ăn mày, ông Trương Văn Diện, Phó Trưởng Công an xã Tân Bình, cho biết sẽ báo cáo vụ việc đến Công an huyện Dĩ An để điều tra, xử lý.

VÕ BÁ - LÊ MỎNG