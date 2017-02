Một nông trang bị phá hoại hàng ngàn gốc dưa sạch

Rạng sáng 12-2, nhiều người làm thuê ở Khu du lịch sinh thái Nông trang Xanh Green Noen (ấp Gót Tràm, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) bàng hoàng khi chứng kiến gần 1.500 gốc dưa lưới chuẩn bị thu hoạch bị nhổ bật gốc. Hai nhà kính trồng dưa, mỗi nhà được đầu tư hơn 700 triệu đồng cũng bị rạch nát, hư hỏng.

“Nhìn mấy cái cây rũ rượi mà xót xa. Giá mà họ chỉ trộm dưa thôi cũng được”, chị Diễm nói gần như khóc.

Anh Nhật Anh, Quản lí Nông trang Xanh, cho biết có hai khu nhà kính bị rạch phá. Trong đó, một nhà kính có diện tích 140m2 đang trồng 2.500 gốc dưa giống Kim Hoàng Hậu thì bị nhổ mất 1.470 gốc. Số cây dưa này đang thụ phấn, chuẩn bị cho ra hoa, đậu quả. Mỗi gốc dưa chỉ cho một trái nên mất rất nhiều công sức để chăm sóc. Dù còn khoảng 1.000 gốc dưa chưa bị nhổ, nhưng cũng hư hỏng nặng do bị côn trùng xâm nhập vào khi không có nhà kính bảo vệ.

"Những gốc dưa này khoảng một tháng nữa sẽ cho thu hoạch, nhưng bị phá như vậy nên thiệt hại cũng khoảng 250 triệu đồng. Riêng thiệt hại mỗi khu nhà kính cũng hơn 700 triệu đồng", anh Nhật Anh cho biết thêm.

Đến sáng 16-2, tại hiện trường vụ việc, các gốc dưa bị nhổ đã héo rũ. Toàn bộ màng kính, lưới của hai khu phải làm mới hoàn toàn vì đây là màng nhựa kính liền, không thể hàn hay chắp vá. Tiền đầu tư cho các khu nhà kính này ước tính gần hai tỉ đồng.



Gần 1.500 gốc cây bị phá hoại trong một đêm...

Ông Phạm Hoàng Hà, Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin từ ban quản lí Nông trang Xanh, chúng tôi đã cử người phối hợp với công an xã xuống tận nơi để kiểm tra và ghi nhận vụ việc. Chúng tôi cũng đã báo cho Công an huyện để điều tra làm rõ”.

Trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Củ Chi cho biết vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân và ai là người đã gây ra thiệt hại này.

Được biết, nông trang bắt đầu hoạt động từ năm 2010. Thời gian trước đó cũng từng xảy ra nhiều vụ mất trộm nhưng quy mô không lớn như lần này. Trước tình trạng đó, ban quản lí đã thuê bảo vệ canh gác 24/24. Khi xảy ra vụ việc, tại khu nhà kính trồng dưa có một bảo vệ trông coi.



Các cây dưa héo rũ rượi.



Cây ủ rũ, héo queo sau khi bị phá hết gốc.



Màng lưới của khu nhà kính bị cắt rách tơi tả.



Màng lưới bị cắt ở nhiều chỗ khác nhau.







Chị Trịnh Thị Diễm, nhân viên làm vườn xót xa khi nhìn những cây dưa đang chuẩn bị thụ phấn thì lại phải bỏ hết vì hư hỏng.