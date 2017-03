Một ôtô chở 96 con khỉ

Tổ tuần tra truy đuổi bằng xe ôtô hơn 10 km trên quốc lộ 1A, tới thôn Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An) thì phát hiện chiếc ôtô bị bỏ lại bên đường, người lái xe trốn thoát. Sau khi đưa xe về trụ sở, công an phát hiện trên xe có một số biển số ôtô và 96 con khỉ.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Tuy Hòa đã lập biên bản chuyển giao cho Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa xử lý theo pháp luật. Hiện công an đang tiếp tục truy tìm chủ của số khỉ trên.

VIỆT TƯỜNG