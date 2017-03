Một phóng viên bị dọa giết

(PL)- Chiều 9-4, báo Lao Động Nghệ An đã có công văn gửi Công an tỉnh Nghệ An đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ người đàn ông gọi điện thoại đe dọa giết chết phóng viên Đặng Trọng Đức của báo này.

Theo anh Đức, chiều 9-4, trong khi đang làm việc, anh Đức nhận được điện thoại của một người đàn ông. Người này khen loạt bài điều tra “Cơ quan nhà nước cho thuê mặt tiền trái phép ở TP Vinh (Nghệ An)” hay. Tiếp đó, sau khi nhắc lại những vụ nhà báo bị xã hội đen đâm chém, người này đe dọa sẽ chặt tay, giết chết anh Đức. Vừa qua, báo Lao Động Nghệ An có loạt bài phản ánh về nhiều cơ quan nhà nước ở TP Vinh cho thuê mặt tiền làm ki-ốt kinh doanh trái quy định. Hiện UBND tỉnh đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý các sai phạm trong việc sử dụng tài sản công. ĐẮC LAM