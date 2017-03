Một phụ nữ nhảy sông Lam tự tử

Người dân qua cầu đã gọi thuyền đánh cá gần đó đến cứu. Sau đó, thi thể người phụ nữ (khoảng 30 đến 35 tuổi, cao 1,52 m, mặc áo phông màu xanh nước biển, quần lửng đen) được tìm thấy ở hạ nguồn sông Lam, gần cảng Bến Thủy (TP Vinh). Công an phường Bến Thủy cho biết do người phụ nữ trên không có giấy tờ tùy thân nên đến chiều 14-7 vẫn chưa xác định được danh tính. Hiện UBND phường Bến Thủy cùng người dân đã làm lễ an táng nạn nhân.

Trưa 13-7, ông HĐH (xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã dùng dao tự cắt mạch máu, chém vào người. Người thân đưa ông H. đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong sau đó. Trước ngày tự sát, ông H. có đơn phản ánh tháng 7-2013, một bài báo đã đăng bài ông bạo hành dã man vợ hơn 30 năm qua với nhiều nội dung không đúng sự thật.

Đ.LAM - K.LIÊN