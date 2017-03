Một phụ nữ Trung Quốc bị giết, cướp tại nhà

(PL)- Chiều 8-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh khoanh vùng nghi can đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại nhà 47/24/13B Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh;

cũng là trụ sở DNTN thiết bị kỹ thuật Đỉnh Năng (chuyên kinh doanh thiết bị camera). Nạn nhân được xác định là bà Yuan Hua Rong (thường gọi là Nguyên, quốc tịch Trung Quốc). Khoảng 22 giờ 45 đêm 7-9, ông A Chung (chồng bà Yuan Hua Rong, cũng mang quốc tịch Trung Quốc) về nhà, mở cửa thì phát hiện vợ mình nằm bất động trong phòng tắm, cơ thể bị cột chặt bởi dây điện. Khi ông A Chung truy hô, nhiều người dân gần đó chạy đến thì thấy bà Yuan Hua Rong đã chết. Ông A Chung cũng tìm thấy đứa con trai 21 tháng tuổi bị nhốt trên tầng 1, không bị thương tích. Hiện chưa rõ tài sản trong ngôi nhà bị cướp trị giá bao nhiêu. Ngôi nhà trên được vợ chồng ông A Chung thuê làm trụ sở công ty kinh doanh thiết bị camera gần bốn năm nay. Làm việc với cơ quan công an, ông A Chung đưa ra ý kiến có thể hung thủ là người quen biết với vợ ông và rất rành về ngôi nhà. HOÀNG TUYẾT