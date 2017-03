Một phụ xế bị hành hung dã man

(PL)- Ngày 21-9, Công an TP Tân An (Long An) cho biết đang điều tra làm rõ bốn đối tượng vô cớ dùng vật cứng đánh trọng thương một phụ xế xe khách trên quốc lộ 1A bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu.

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Giới (quê Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) phụ xế xe khách chạy tuyến Sóc Trăng đi TP Vũng Tàu. Xe qua cầu Tân Hương, vào trước cổng Công ty Vaphamco sản xuất thuốc tân dược thuộc phường Tân Khánh, TP Tân An (Long An) để đón khách. Khi xe đậu lại, anh Giới nhảy xuống thỏa thuận giá thì có bốn thanh niên đi trên hai xe gắn máy chạy tới dùng vật cứng đánh tới tấp vào người anh Giới, gây chấn thương nặng. A.LONG