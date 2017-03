Một PV bị hành hung khi tác nghiệp

Theo tường trình của PV Đức Khánh (báo Nông Thôn Ngày Nay), khoảng 21 giờ tối 24-11, anh nhận được thông tin có người dân dùng điện thoại chụp ảnh xe ô tô bảy chỗ biển số xanh va chạm với xe máy trên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và người này bị thu giữ điện thoại, xóa hết hình ảnh. Sau đó PV Đức Khánh có mặt tại hiện trường vụ va chạm giao thông nói trên và chụp ảnh hiện trường, trong đó có chiếc xe ô tô được cho là va chạm giao thông với xe máy thì bị một số người mặc thường phục giật lấy máy ảnh, thu giữ điện thoại. PV Đức Khánh giải thích mình là nhà báo đang tác nghiệp thì được nhóm người trên trả lại máy ảnh và điện thoại. Tuy nhiên, ngay sau đó một số người khác đã xông vào quát nạt và tấn công anh. Khi anh bỏ chạy thì có thêm hai người từ trong quán gần đó chạy ra đạp anh té xuống đất nhưng anh vùng dậy được bỏ chạy đến Công an phường Cái Khế để nhờ can thiệp. Sau khi tường trình vụ việc tại trụ sở công an phường, PV Đức Khánh phải nhờ hơn 10 đồng nghiệp ở các báo đưa về nhà trong tâm trạng hoang mang, lo sợ.

Xe ô tô bảy chỗ sau khi va chạm giao thông đã được che biển kiểm soát. Ảnh: GIA TUỆ

Cũng trong đêm 24-11, hàng loạt người dân chứng kiến vụ việc đã được Công an phường Cái Khế mời đến ghi nhận thông tin để làm rõ vụ việc. Một số nhân chứng cho biết xe bảy chỗ sau khi va chạm giao thông với xe máy đã được một người vào hàng quán gần đó xin giấy báo để che toàn bộ biển số trước và sau xe. PV Đức Khánh cho biết nhóm người hành hung anh rất hung tợn, có người còn sử dụng hung khí tấn công anh nhưng anh may mắn tránh được. Khi anh bị truy đuổi để hành hung, tại hiện trường có mặt lực lượng công an nhưng không thấy can thiệp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng của Cần Thơ làm rõ.

