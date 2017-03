Một sĩ quan công an lái xe gây tai nạn thảm khốc

Trước đó, khoảng 23 giờ tối 27-11, một ôtô bốn chỗ phóng với tốc độ cao đã đâm vào một chiếc xe máy đang đỗ bên đường, trước nhà 134 Lý Thánh Tông (quận Đồ Sơn, Hải Phòng). Cú tông đã hất một người trên xe máy lên vỉa hè bất tỉnh, một người khác bị chèn chết giữa mũi ôtô và cột điện. Nạn nhân chết là Ngô Tân Cương và người bị thương là Đỗ Tuấn Hiệp (cùng ngụ phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn). Hiệp được đưa cấp cứu với một chân bị gãy, xương hốc mắt bị rạn.

Một nhân chứng cho biết trên xe ôtô có hai người đàn ông và một người phụ nữ cầm lái, tất cả nồng nặc hơi men. Khi Công an quận Đồ Sơn có mặt, người phụ nữ đã lên xe công an rời khỏi hiện trường. Theo một nguồn tin, người phụ nữ lái xe gây tai nạn là bà NTLA, cấp bậc trung tá, phó trưởng một phòng thuộc Công an TP Hải Phòng.

K.LINH