Một sinh viên lạc tay lái lao xuống sông chết đuối

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm anh Tiến. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, tối ngày 20-8-2014, anh Tiến điều khiển xe máy 75D1 - 09406 chạy từ thành phố Huế ra thị xã Hương Trà. Khi đến vị trí Cầu Cống Rớ thuộc địa phận phường An Hòa do không làm chủ tay lái cả xe và người lao xuống sông.

Nhận được tin báo, công an phường An Hòa phối hợp với công an thành phố Huế có mặt tại hiện trường giúp đỡ nạn nhân. Sau hơn ba giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã đưa được người và xe máy anh Tiến lên bờ, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Được biết, anh Tiến là sinh viên năm hai một trường học trên địa bàn thành phố Huế. Anh Tiến đang trên đường từ trường về nhà thì xảy ra tai nạn.

VIẾT LONG