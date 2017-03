Một số vụ nổi cộm về y đức

Tuy nhiên, nhân viên y tế Bùi Phương Hoa chỉ rút 0,3 ml vaccine trong lọ ra xilanh và chừa lại 0,2 ml. Sự việc được anh Lam yêu cầu làm rõ. Kết quả bà Hoa bị đuổi việc.

- Sáng 20-5-2015, ông Phan Văn Ngọc (Phú Yên) đưa hai con trai đến tiêm vaccine ngừa quai bị tại Trung tâm Y tế dự phòng TP Tuy Hòa. Sau khi chích ngừa, ông nhặt vỏ lọ từ sọt rác, phát hiện sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Giải thích sự việc tiêm vaccine hết hạn sử dụng, ông Phan Dinh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Tuy Hòa, nói: “Người tiêm có sai sót là không kiểm tra hạn sử dụng của vaccine trong khi đây là một quy trình bắt buộc”. Còn ông Đoàn Hùng Ánh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế dự phòng TP Tuy Hòa, thanh minh: “Do hạn sử dụng trên hộp vaccine ghi bằng chữ số La Mã, trong khi người tiêm là chị Khánh đã lớn tuổi nên… đọc nhầm”.

- Ngày 19 và 20-7, tại BV Đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị), ba bé sơ sinh đều khỏe mạnh bình thường khi chào đời nhưng sau khi tiêm vaccine ngừa viêm gan B trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì đột ngột tím tái, tử vong. Vaccine tiêm cho các em bé nằm trong lô V-GB 020812E được sản xuất tháng 9-2012, có hạn sử dụng đến năm 2015, do Công ty Vaccine Sinh phẩm số 1 cung cấp. Cho đến nay, Bộ Y tế khẳng định ba trẻ đều chết do sốc phản vệ nhưng sốc phản vệ do đâu thì chưa biết. Qua kiểm tra thì thấy vaccine tốt, quy trình đúng, vậy nguyên dân do đâu thì Bộ Y tế chưa có câu trả lời.

- Từ tháng 7-2012 đến tháng 5-2013, một số cán bộ, nhân viên xét nghiệm của BV Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) xét nghiệm cho bệnh nhân ngoại trú (xét nghiệm huyết học, sinh hóa, nước tiểu) không đúng quy trình, lấy mẫu xét nghiệm nhưng không xét nghiệm trên máy, tự ý in kết quả xét nghiệm, trong đó có nhiều kết quả giống nhau về chỉ số. Bệnh nhân khám sau, nhân viên y tế không cần đưa mẫu máu vào làm xét nghiệm mà dùng kết quả in sẵn của người trước để đưa. Trung bình một kết quả sử dụng cho 2-5 người, dù khác xa nhau về bệnh án, lứa tuổi. Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ việc trả hàng ngàn kết quả xét nghiệm được cho là giả cho bệnh nhân.

- 14-7, tại BV Phụ sản Hà Nội, điều dưỡng Trần Thị Vân Anh đón năm bé tại khoa A3 đi tắm. Điều dưỡng này đặt các bé lên xe đẩy rồi đẩy đi. Tuy nhiên, khi đẩy xe qua đoạn dốc trước cửa phòng số 32, khoa A3, điều dưỡng bị trượt chân khiến chiếc xe đẩy với năm trẻ sơ sinh nằm trên bị nghiêng và các trẻ bị rơi xuống đất.

Có một quyền lực vô biên Câu chuyện về những việc vi phạm y đức thì nhiều, bởi những người làm việc trong ngành y luôn cảm nhận được họ có một quyền lực vô biên, đó là người đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống. Nên bệnh nhân và môi trường làm việc rất dễ tạo điều kiện cho họ sa ngã trước cám dỗ của đồng tiền. Nhất là hiện nay khi mà hệ thống y tế đang trên đường phân hóa khá rạch ròi giữa y tế công lập và y tế tư nhân.

PGS-TS-BS NGUYỄN HOÀI NAM, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch học: