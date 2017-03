Một tháng, phá tám chuyên án lớn

“Qua một tháng cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn (từ ngày 15-12-2012 đến 15-1-2013) Công an TP.HCM đã chặn đứng, đẩy lùi các loại tội phạm, đánh trúng đánh mạnh vào các băng nhóm hoạt động nguy hiểm, táo bạo, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp”.

Đặc biệt, cơ quan điều tra đã khám phá thành công tám chuyên án (cướp, trộm, cưỡng đoạt tài sản...), bắt 47 nghi can. Đồng thời triệt phá 73 băng nhóm, bắt gần 200 đối tượng gây án nguy hiểm trên nhiều địa bàn. Qua đó, công an thu giữ gần hàng chục súng ngắn, súng bắn đạn chì, súng bắn điện, 20 viên đạn cùng nhiều hung khí.

Đại tá Lê Anh Tuấn cũng nêu ra một số vụ án điển hình là chuyên án của Công an quận Thủ Đức vào ngày 7-1, bắt nhóm cướp (tám đối tượng) do Trịnh Văn Vũ Em cầm đầu đã gây ra 19 vụ cướp trên gần 10 quận, huyện. Cũng ngày 7-1, Công an quận 12 bắt nhóm cướp (bảy đối tượng) do Nguyễn Văn Giang cầm đầu, đã thực hiện chín vụ trộm. Công an quận Bình Tân cũng phá được hai chuyên án cướp tài sản và trộm cắp, tiêu thụ tài sản, đặc biệt nhóm trộm cắp xe máy do Nguyễn Ngọc Trung cầm đầu thu giữ 20 xe, 258 giấy đăng ký xe…

Tang vật nhiều chuyên án được Công an TP trưng bày tại buổi họp. Ảnh: Ái Nhân

Đại tá Lê Anh Tuấn nhận định qua một tháng triển khai, 34 tổ cảnh sát cơ động hoạt động đạt hiệu quả tốt. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng này đã ngăn chặn kịp thời tội phạm, thu giữ hàng chục súng các loại, hàng trăm roi điện, mã tấu…

Điển hình, Công an quận 7 phối hợp cảnh sát cơ động tuần tra mật phục, bắt quả tang nhóm Nguyễn Quang Hưng (quê Hải Phòng, tạm trú phường Tân Quy, quận 7) đang tàng trữ một khẩu súng rulo, 22 viên đạn. Qua truy xét, công an bắt thêm bảy người liên quan, trong đó có hai đối tượng truy nã là Hoàng Văn Cảnh và Triệu Văn Lưu. Bên cạnh đó, công an tiến hành rà soát, kiểm tra hơn 2.300 địa điểm có dấu hiệu tiêu thụ tài sản bất minh như chợ Dân Sinh, Nhật Tảo, Tân Thành…, các điểm lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm.

ÁI NHÂN