Một thanh niên bị bắn bảy phát đạn

Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ việc anh Nguyễn Văn Trường (24 tuổi, ngụ xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị công an xã Thành Trung bắn bảy phát đạn vào đêm 11-6.

Gặp anh Trường tại bệnh viện (BV), anh cho biết: Chiều 11-6, anh và một số người bạn đến quán nhậu NT trong xã lai rai. Trong bữa nhậu xảy ra cự cãi nên chủ quán can ngăn, sau đó mọi người ra về. Lúc này, chỉ còn anh và một người bạn ngồi lại. Đến hơn 18 giờ, anh và người bạn ra về thì thấy công an xã xuất hiện. Khi công an định mời người bạn anh Trường về trụ sở làm việc thì anh có kéo lại và hỏi: “Vì sao các ông bắt người?”. Liền đó anh bị chích roi điện nên anh và người bạn bỏ chạy. Anh bị bắn hai phát đạn cao su vào ngực. Sau khi chạy trốn vào đường vắng, anh gọi điện thoại về nhà báo tin thì người nhà bảo anh ra đường lớn để gia đình đưa về. Trong lúc người nhà chưa đến, anh đã ra đường và hỏi công an xã: “Vì sao lại bắn tôi?”. Khi anh đến trước mặt trưởng công an xã hỏi tiếp thì người này bắn chỉ thiên. Sau đó anh bị bắn vào chân nhiều phát đạn.

Anh Trường đang điều trị tại BV và cho biết mình bị bắn đến bảy phát đạn. Ảnh: GT

Ông Nguyễn Bình Long - cha anh Trường cho biết thêm: Đêm 11-6, nghe anh Trường bị bắn, gia đình chạy đến và đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển sang BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Các bác sĩ đã phẫu thuật, gắp ra một số đầu đạn và niêm phong số đầu đạn này chờ Công an Vĩnh Long xử lý. Anh Trường bị thương gãy xương đùi trái, bị thương mắt cá chân trái, mẻ xương đùi phải, mẻ xương ống chân phải và bị thương phần mềm trước ngực… Hiện sức khỏe anh Trường ổn định, đang chuẩn bị mổ tiếp để nẹp

inox xương đùi trái.

Liên quan đến vụ việc, một số công an xã Thành Trung trong đó có Trưởng Công an xã Lê Văn Toàn đã được mời về Công an huyện Bình Tân để làm việc. Việc điều hành tại công an xã do một cấp phó đảm nhận.

Công an huyện Bình Tân và Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã đến BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nơi anh Trường đang điều trị để ghi nhận lời khai của anh.

Theo Thượng tá Đặng Văn Phê, Trưởng Công an huyện Bình Tân, hiện vụ việc đã được công an tỉnh thụ lý nên phía huyện không nắm. Liên hệ với xã Thành Trung để tìm hiểu sự việc thì lãnh đạo xã từ chối cung cấp thông tin, yêu cầu liên hệ Công an tỉnh Vĩnh Long để nắm thông tin. “Vụ việc đúng sai như thế nào, công an tỉnh đang làm rõ. Về phía xã, chúng tôi đã đến thăm và động viên gia đình chăm lo cho anh Trường”. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Trung nói.

Gia đình anh Trường đang làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

GIA TUỆ