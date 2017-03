Một thanh niên bị thương trong lúc bị truy đuổi

Theo lời Vượng, khi tới khu vực phường Quán Trữ (Kiến An, Hải Phòng), Vượng đã bị hai công an phường này dùng xe máy truy đuổi. Vượng chạy đến ngã ba đường Nghiêng thì bị té ngã ra đường, chảy nhiều máu.

Bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị gãy tay trái, đa chấn thương hàm mặt (ảnh). Tiếp xúc với báo chí, Thượng tá Hoàng Hữu Phác, Phó Trưởng Công an quận Kiến An, nói: “Vi phạm giao thông nếu không truy đuổi thì làm sao bắt xử lý. Trong quá trình đuổi, người vi phạm chạy bị ngã là việc khác, không thể quy lỗi cho cảnh sát”.

Ông Đặng Vũ Đức (cha của Vượng) cho biết sau khi xảy ra tai nạn, ông đã gặp trưởng Công an phường Quán Trữ yêu cầu lập biên bản nhưng không được đáp ứng. Theo ông Đức, cán bộ Công an quận Kiến An đã gặp gia đình và cho biết khi có giấy giám định sức khỏe tạm thời của Vượng, công an sẽ ứng tiền chi phí chạy chữa.

K.LINH