Một thanh niên chết do nhảy từ tầng 7

Nạn nhân đươc xác định là Chí Kế Nghiệp (tạm trú quận Tân Phú). Khoảng 11 giờ 30, Nghiệp cùng mẹ từ quận Tân Phú xuống nhà cậu ruột tại chung cư trên để chơi rồi xảy ra sự việc. Tại Công an phường 11, bà Pon Muối, mẹ của Nghiệp, cho biết Nghiệp là con út trong gia đình. Từ nhỏ Nghiệp vốn ốm yếu nên cả nhà không cho làm gì. Khoảng ba năm nay, Nghiệp đi gắn ăng-ten chảo thuê.

Sáu tháng trước đó, Nghiệp có dấu hiệu bệnh trầm cảm, thường than phiền với mẹ là thấy buồn. Bà Muối cũng đã đưa Nghiệp đi điều trị tại bệnh viện tâm thần. Lúc chơi tại chung cư, Nghiệp cứ ra lan can đứng chồm người nhìn xuống đường. Bà Muối sợ có việc chẳng lành nên đứng một bên để trông Nghiệp. Nghiệp bảo mẹ cứ vô nhà chơi. Bà Muối vừa quay đi vài bước thì Nghiệp leo lên lan can và nhảy xuống đường.

