Một thanh niên tự tử nghi do thua độ bóng đá

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một bình nhựa chứa thuốc trừ sâu và quyển sổ ghi nhiều thông tin liên quan đến việc cá độ bóng đá. Qua xác minh, công an xác định nạn nhân là Bùi Hồng Phúc, ngụ phường Bình Trưng Đông, có khả năng Phúc tự tử do thua độ bóng đá.

Trước đó, ngày 18-8, trên đường tuần tra, bảo vệ dân phố phường An Phú (quận 2) phát hiện một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, trên người chỉ mặc chiếc quần ngắn màu xám, nằm chết giữa bãi cỏ rậm ven đại lộ Đông Tây trong tình trạng phân hủy. Cơ quan công an đang xác minh danh tính nạn nhân.

ĐĂNG LÊ