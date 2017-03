Một thí sinh chết trên đường đi thi

Nguyên nhân của vụ tai nạn là xe môtô có BKS 76K L1-0220 do ông Lê Hoài Thạnh, cán bộ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Sơn Tây điều khiển chở em Nguyễn Thị Tường (22 tuổi) quê ở tỉnh Nghệ An từ Quảng Ngãi lên huyện Sơn Tây để thi bổ túc phổ thông trung học đã va vào xe ôtô mang BKS 76M-1690 do Trần Thanh Hoa, 30 tuổi, ở xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh chạy cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm cho em Nguyễn Thị Tương chết tại chỗ.

Sự vụ đang được Công an huyện Sơn Hà tiến hành điều tra làm rõ.





Theo Thanh Việt (CAND)