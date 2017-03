Một thiếu tướng và một thượng tá công an chết đuối

Được biết trong hai ngày (5 và 6-1), Bộ Công an tổ chức hội nghị công tác thanh tra ngành công an tại nhà nghỉ Mũi Né (Bộ Công an). 5 giờ sáng 6-1, Thiếu tướng Phan Văn Đông - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an và Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh An Giang cùng tắm biển cạnh khu vực nhà nghỉ. Do gặp phải vùng nước xoáy, cả hai bị nước cuốn trôi và tử nạn.

PHƯƠNG NAM