Một thiếu úy công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Công an tỉnh Quảng Ninh hôm qua cho biết, tối 12.1, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh gồm thiếu úy Bùi Văn Bình (25 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ cơ động), đại úy Thiều Văn Ba (Đội phó Đội TTKS Giao thông 1-4) và thiếu úy Bế Văn Hải (Công an H.Tiên Yên) đã phát hiện một nhóm người điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn về buôn lậu gia cầm nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra, song nhóm này điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi, xe ô tô của tổ công tác bị lật. Thiếu úy Bùi Văn Bình bị thương nặng, mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Hải Hà, nhưng do vết thương quá nặng nên đến 21 giờ 45 phút cùng ngày, thiếu úy Bình đã qua đời. Đại úy Thiều Văn Ba và thiếu úy Bế Văn Hải bị thương nhẹ, đang được điều trị tích cực. Ngày 14.1, Quảng Ninh sẽ làm lễ truy điệu cho thiếu úy Bình tại nhà riêng ở P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả. Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn cho thiếu úy Bình. Theo TTXVN, TNO