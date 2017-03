Một thiếu úy công an vỡ nợ gần 2 tỉ đồng

(PL)- Sáng 24-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng đã làm việc với các chủ nợ của thiếu úy NTTP (công tác tại Phòng Bảo vệ an ninh xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng).

Theo trình bày của các chủ nợ, từ đầu năm 2011, thiếu úy P. bắt đầu huy động tiền từ họ để “đi đáo hạn ngân hàng kiếm lời”. Thời gian đầu, thiếu úy P. có trả tiền lời nhưng sau đó cứ khất nợ rồi không trả. Tổng cộng số nợ của thiếu úy P. theo xác minh bước đầu là 1,8 tỉ đồng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy P. để làm rõ việc nợ nần. Nếu xác định thiếu úy P. sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định. GH