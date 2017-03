(PL)- Ngày 28-9, tin từ Công an Bình Thuận cho biết nguyên nhân tử vong của anh Trần Thái Xuân, nhân viên điện lực Chi nhánh Hàm Thuận Bắc, là do khi sửa điện trên trụ điện nhưng không cài dây an toàn.

Chiều 26-9, anh Xuân cùng một đồng nghiệp đang sửa chữa điện tuyến 4775 A2 thuộc khu vực Cẩm Hang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, khi anh Xuân leo trụ điện cao khoảng 4 m thì sơ suất té rơi xuống đất bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu. PN