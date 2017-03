Một thuyền viên bị chết đột ngột trên biển

Đại úy Trịnh Văn Khoắn – Hải đội trưởng Hải đội BP 2 cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 9-12, nhận được tin báo của ông Phạm Văn Nghĩa, 49 tuổi, ngụ An Thủy, Ba Tri, Bến Tre trình báo: Tàu đánh cá số BT 93133 TS của ông do Trịnh Văn Trung (36 tuổi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên, làm nghề giã cào. Khi tàu đang hoạt động ở khu vực tây Nam đảo Hòn Chuối (Cà Mau) thì thuyền viên Võ Văn Phong, 29 tuổi, ngụ An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre bị ốm nặng.

Thấy Phong ốm nặng, ông Trung đã gửi Phong sang tàu BT 97858 TS do Phạm Hồng Quân, ngụ Bến Tre làm thuyền trưởng chở vào cửa biển Sông Đốc cấp cứu và xin lực lượng ứng cứu khẩn cấp.

Sau hơn 1 giờ xuất kích, tàu cứu nạn của Hải đội Biên phòng 2 đã tiếp cận được tàu BT 97858 TS khi tàu này còn cách cửa biển Sông Đốc khoảng 21 hải lí về hướng Tây. Tuy nhiên, thuyền viên Phong đã chết trước đó.

Lực lượng cứu nạn đã đưa xác nạn nhân vào bờ và phối hợp Công an lập biển bản vụ việc. Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên đơn vị bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng./.