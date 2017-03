Một tổ trưởng khu phố bị đánh trọng thương

(PL)- Lúc 9 giờ sáng 12-9, ông Hoàng Đình Phùng, Tổ trưởng an ninh khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình, thị xã Dĩ An), bị nhóm côn đồ tấn công khi trên đường về nhà.

Nhóm người này dùng dùi cui đánh ông Phùng bị thương tích khá nặng vùng đầu. Sau khi các đối tượng lên xe tẩu thoát, người dân gần đó mới dám đưa ông Phùng vào bệnh viện cấp cứu. Ông Phùng với vết thương trên đầu do bị đánh. Ảnh: VB Theo trình bày của ông Phùng, gần đây một số người lạ thường ở lại qua đêm tại tiệm cắt tóc Xmen (trên đường số 2, khu phố Bình Đường 2) nhưng không khai báo tạm trú tạm vắng. Những người này tổ chức ăn nhậu, la lối mỗi đêm khiến người dân xung quanh bất bình. Sáng cùng ngày, ông Phùng có tới nhắc nhở và yêu cầu khai báo tạm trú tạm vắng thì bị họ chửi lại và thách thức. Ông Phùng đã tới trình báo vụ việc với công an phường để có biện xử lý, khi ra về thì bị tấn công. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an phường An Bình cho biết đang chờ ông Phùng trình báo vụ việc để có cơ sở xử lý. VÕ BÁ