Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 17.11, bà Võ Thị Mai Xuân (ngụ tổ 16B, ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) phát hiện dưới gốc cây bàng trước cửa nhà của mình có một gói vải lạ nên đến xem.

Khi vừa mở lớp khăn len bên ngoài, bà Xuân phát hiện bên trong là một bé gái sơ sinh được quấn kỹ lưỡng, bên trong áo của đứa trẻ có một mảnh giấy tập học sinh ghi dòng "làm ơn nuôi dưỡng cháu bé dùm tôi, bé sinh ngày 11 tháng 11 năm 2012 lúc 8 giờ rưỡi sáng, tôi đội ơn”.

Biết đây là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, bà Xuân đã mang cháu bé lên UBND xã Hóa An và Công an xã Hóa An để trình báo.

Được biết, hiện đã có một người nhận tạm nuôi dưỡng cháu bé.

