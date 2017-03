Một trung tá CSGT bị côn đồ truy sát

(PL)- Ngày 2-8, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Công an huyện Xuân Lộc đang tiến hành truy xét sáu nghi can có hành vi tấn công một trung tá CSGT.

Lúc 0 giờ ngày 1-8, Trung tá Huỳnh Thiện Lộc, công tác tại trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, cùng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm dịch động vật trên quốc lộ 1 tại địa bàn huyện Xuân Lộc. Khi Trung tá Lộc dừng xe chờ đổ xăng, bất ngờ có sáu thanh niên đi ba xe máy mang theo rựa, tuýp sắt, mã tấu kéo đến tấn công ông. Trung tá Lộc được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát dao lủng ruột non, đứt gân bàn tay và đa chấn thương. DUY ĐÔNG