Một tuần, thêm 12 xe máy và sáu ô tô bị cháy

Trong đó, một chiếc ô tô cháy ở đoạn gần Trạm thu phí Định An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), một chiếc ô tô Ford Escape cháy ở TP Đông Hà (Quảng Trị) và chiếc xe máy Air Blade cháy ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Như vậy, chỉ trong tuần cuối năm, cả nước có thêm 12 xe máy và sáu ô tô bị cháy (thống kê chưa đầy đủ) chưa rõ nguyên nhân. Còn tính cả năm 2011, cả nước có 59 xe máy, ô tô bị cháy.

Hiện Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Tổng cục Đo lường Chất lượng đang chỉ đạo điều tra trên cả nước, thu mẫu xăng của các xe bị cháy, các cây xăng trong khu vực để tìm kiếm nguyên nhân. Trước đó, ngày 30-12, cục này thông báo đã phát hiện một mẫu xăng lấy từ cây xăng Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) bị pha trộn methanol với hàm lượng lên đến 15,3%.

Honda VN cũng chính thức lên tiếng nguyên nhân các xe Honda bị cháy, nổ không do các yếu tố kỹ thuật. Bộ Công an cũng có đánh giá về tình hình liên quan số vụ cháy, nổ ô tô, xe máy. Theo đó, các vụ cháy, nổ xe xảy ra do nhiều nguyên nhân như chập điện, tai nạn giao thông, xe quá cũ, quá tải, sử dụng nhiên liệu không đúng chủng loại, lắp thêm phụ kiện…

