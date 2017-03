Một vụ án mạng mất trật tự nhiều giờ

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem tạo nên cảnh chen chúc nhau trong bảy giờ liền. Cho đến khi cơ quan hữu trách đến vận động gia đình đưa thi thể Châu về thì trật tự mới vãn hồi. Theo nhiều người dân, lý do gia đình Châu không chịu đưa xác Châu về nhà vì cho rằng kẻ giết người đang trốn trong trụ sở này.

Trước đó, khoảng 17 giờ 16-3, Châu đến thôn Lạc Tân (cùng xã) chơi thì bị một thanh niên thôn này đâm chết do có mâu thuẫn. Công an xã Phước Diêm cho biết thanh niên này đã tự thú và được đưa về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sáng 17-3 để điều tra làm rõ.

M.TRÂN