Một vụ phá nhà, cướp của giữa đêm khuya nhiều nghi vấn

Sau khi nhóm côn đồ này bỏ đi, bà Dung phát hiện mất 200 triệu cùng nhiều tài sản khác.

Các cửa kính đều bị đập vỡ, nằm lăn lóc dưới nền nhà.

Theo đơn trình báo của anh N.M.T (thường trú tại 156/1 đường số 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM), cách đây khoảng 1 tháng, anh T có mua căn nhà thuộc tổ 5 ấp Bến Mương của bà Nguyễn Thị Kim Hoa (41 tuổi, ngụ 61/426 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp). Hai bên đã làm đầy đủ giấy tờ mua bán theo pháp luật. Sau đó, anh T nhờ bà Nguyễn Thị Dung (là cô ruột) đến trông coi giùm.

Khoảng 22 giờ đêm 19-11, khi mẹ con bà Dung đang ngủ trong nhà thì cả chục người lạ mặt bất ngờ kéo đến dùng kìm cắt cổng sắt, xông vào đập phá hàng loạt cửa kính trong nhà, đuổi mẹ con bà Dung ra khỏi nhà.

Bà Dung kể khi bà định gọi điện báo cho anh T thì bị các đối tượng ngăn lại. Bà nhớ ngoài những người xông vào đập phá nhà cửa còn có một số người khác ngồi chờ trên chiếc xe Jeep biển số 83L-****.

Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, bà Dung quay lại nhà thì phát hiện đã mất 200 triệu đồng để trong ngăn bàn, 1 máy bơm nước trị giá gần 2 triệu đồng, 1 quạt máy, 2 con chó Nhật trị giá hơn chục triệu đồng; nhiều cửa kính bị đập vỡ hoàn toàn…

Theo lời bà Dung, bà phát hiện máy bơm cùng tiền và nhiều tài sản khác đã bị mất.

Cũng theo lời bà Dung thì khi xảy ra sự việc trên, bà thấy trong đám người có cả bà Cao Thị Thu (Bí thư ấp bến Mương, An Nhơn Tây) và ông Lê Văn Chía (Công an viên xã An Nhơn Tây). Bà có chạy ra kêu hai người giúp thì bà Thu bảo: “Nhà của người ta thì người ta có quyền đập phá”.

Nhiều người dân quanh đó dù bất bình cũng không dám vào can ngăn vì thấy đám đông kia quá hung tợn, lại có vũ khí trong tay.

Ngay sau đó, bà Dung đã gửi đơn đến Cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi và UBND xã An Nhơn Tây trình báo về vụ việc trên. Hai ngày sau đó, Cơ quan CSĐT, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi và Công an xã An Nhơn Tây đã đến nhà anh N.M.T để điều tra, ghi nhận vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Chía cho biết tối hôm đó ông cùng bà Thu đi kiểm tra một số quán Karaoke, đến khi nhận được điện thoại báo về vụ gây rối ở nhà anh N.M.T thì mới cùng nhau đến ghi nhận sự việc, nắm tình hình chứ không hề có chuyện ông “bảo kê” cho nhóm người trên.

Cũng theo ông Chía thì căn nhà mà anh T mua của bà Nguyễn Thị Kim Hoa không được sự đồng thuận của chồng bà Hoa là ông Dương Khắc Chung. Hiện hai người này đang nộp đơn ra tòa chờ ly hôn thì bà Hoa lại làm thủ tục bán nhà, dẫn đến mâu thuẫn… Khi chúng tôi hỏi căn cứ vào đâu mà ông biết vậy thì ông Chía nói “cũng chỉ nghe người khác nói vậy”.

Hiện cơ quan CSĐT đang khẩn trương xác minh việc có hay không 200 triệu đồng bị mất; đồng thời triệu tập các đối tượng nghi vấn có liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo một cán bộ VKS huyện Củ Chi, việc giữa đêm kéo đến nhà dân để đập phá là hành vi không thể chấp nhận được, còn việc có khởi tố vụ án hay không còn tùy thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra.

Theo Trung Kiên (Dân trí)