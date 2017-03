Một vụ truy sát, giết người giữa ban ngày

Được biết người dân đã “bắt nóng” một nghi can và Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy xét vụ án.

Hiện trường vụ anh Nhã bị đâm chết ngay tại nhà.

Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểmtrên, anh Hồ Thanh Nhã đang nằm nghỉ tại nhà, bất ngờ một nhóm thanh niên từ bên ngoài xông vào, cầm mã tấu chém anh Nhã khiến anh chết tại chỗ. Ông Hồ Minh Sơn (cha anh Nhã) và một số người dân địa phương truy đuổi theo nhóm sát thủ và bắt giữ một thiếu niên giao công an phường xử lý. Qua khám nghiệm, anh Nhã chết do nhiều vết đâm ở vùng ngực gây mất máu. Theo người dân địa phương, có thể nguyên nhân do trước đó anh Nhã điều khiển xe làm nhiều thanh thiếu niên tại địa phương bức xúc. Sau đó, những người này kéo đến tận nhà truy sát anh. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

H.TUYẾT