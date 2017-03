Một xã cầm cố nhầm hàng chục ôtô gian

Giữa năm 2010, nhiều chủ cho thuê xe ôtô ở Hà Nội và một số tỉnh, thành gửi đơn đến cơ quan công an kêu cứu về việc hàng trăm ôtô “bốc hơi” một cách bí ẩn cùng khách hàng thuê xe tự lái, mặc dù các cửa hàng cho thuê xe ôtô tự lái đã lắp định vị trên xe và buộc người thuê phải nộp bản sao CMND, hộ khẩu.

Công an xã “giữ giùm” xe gian

Qua truy tìm, Công an TP Hà Nội phát hiện ở một số xã miền núi nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km có hàng chục chiếc xe ôtô không rõ nguồn gốc đang được người dân tại đây nhận cầm cố. Trong đó, tại trụ sở UBND xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất), công an xã đang trông giữ bảy chiếc ôtô có liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an TP Hà Nội và công an các quận Đống Đa, Long Biên, Thanh Xuân thụ lý.

Điều đáng nói là khi cơ quan điều tra cử người xuống xã thu hồi bảy xe tang vật thì ông Kiều Lương Thiện, Trưởng Công an xã, cho biết lý do “chưa giải quyết quyền lợi cho những người bỏ tiền ra cầm cố xe”.

Theo đó, ông Thiện cho rằng những chiếc xe trên do một số người dân tại địa phương nhận cầm cố, đến khi quá hạn không thấy ai đến chuộc nên họ giao xe cho công an xã trông giữ. Ngoài ra, công an xã chưa bàn giao xe tang vật vì trước đó các điều tra viên chưa xuất trình đầy đủ các giấy tờ (quyết định khởi tố vụ án, quyết định thu giữ tang vật…) nên xã không bàn giao.

“Người dân xã chủ yếu là bà con dân tộc không am hiểu pháp luật, tuy không có giấy phép kinh doanh cầm đồ nhưng họ đã bỏ ra mấy trăm triệu để cầm xe ôtô. Bởi vậy xã phải giữ tài sản cho dân, đề nghị cơ quan chức năng xem xét trả tiền cho người dân rồi mới lấy xe về” - ông Thiện lý giải.

Hợp đồng giao xe và giấy vay tiền của Nguyễn Quang Tuyến, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xây dựng công trình giao thông Hà Nội. Ảnh: THANH TÚ

Bảy chiếc ôtô tang vật tại trụ sở Công an xã Tiến Xuân. Ảnh: THANH TÚ

Ông Thiện cho biết thêm giữa năm 2010, người dân xã Tiến Xuân đổ xô bán đất, vay mượn tiền để cầm cố xe ôtô kiếm lãi. Số vốn người dân tại xã bỏ ra làm dịch vụ cầm đồ lên tới hàng chục tỉ đồng. Hiện còn hơn 30 xe ôtô mà người dân đang cầm cố nằm rải rác khắp trong xã.

Mất trắng vì “cầm nhầm”

Theo ông Thiện, không chỉ người dân gặp nạn mà ngay cả ông BVT (Bí thư đảng ủy xã, kiêm Chủ tịch HĐND) cũng “cầm nhầm” chiếc Toyota Altis là tang vật của một vụ án mà Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang thụ lý. Ông T. tường trình có người mang xe thế chấp cho ông để vay 600 triệu đồng và trả lãi hằng tháng. Nhận thấy “làm ăn” được, ông gật đầu mà không biết đây là xe tang vật.

Một nạn nhân khác là ông Đinh Công Cảnh (xóm Gò Chói, xã Tiến Xuân) cho biết gia đình vừa bán mảnh đất được hơn 1 tỉ đồng thì ông Nguyễn Trọng Hoàn (người cùng xóm) đến giới thiệu ông Nguyễn Quang Tuyến, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xây dựng công trình giao thông Hà Nội, cần vay tiền với lãi suất cao. Số tiền vay sẽ được ông Tuyến đảm bảo bằng thế chấp năm xe ôtô. Trong hợp đồng vay tiền, ông Tuyến nêu rõ xe hoàn toàn hợp pháp. Nếu sai, công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tin lời, gia đình ông Cảnh gom góp hơn 2,4 tỉ đồng để nhận cầm cố năm xe ôtô (Honda Civic, Toyota Altis…) “Nghĩ rằng cho người ta vay vừa có tiền lãi vừa có xe ôtô đi nên ai không ham. Hơn nữa, hai bên còn ký hợp đồng có dấu đỏ của công ty không ngờ đó là xe gian. Bây giờ ông Tuyến biến mất, còn ông Hoàng từ chối trách nhiệm” - ông Cảnh phân trần.

Tương tự, anh Vũ Đình Thực (ngụ xã Tiến Xuân) bỏ ra 700 triệu đồng để cầm cố hai chiếc xe của Công ty Cổ phần Vận tải xây dựng công trình giao thông Hà Nội. Tuy nhiên, đến giờ anh vẫn chưa nhận được một đồng lãi nào trong khi một chiếc xe đã bị cơ quan công an thu giữ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài người nhận cầm xe như ông Cảnh, anh Thực còn nhiều người tham gia làm cò mồi cho những “phi vụ” cầm xe gian ở xã Tiến Xuân và một số xã lân cận như ông Hoàn. Biết được sự việc trên, công an xã đã chủ động thông báo về vấn đề này cho người dân cảnh giác. Tuy nhiên, các vụ cầm cố ôtô cứ ngầm diễn ra khiến nhiều nạn nhân có nguy cơ mất trắng hàng chục tỉ đồng và tình hình an ninh trật tự địa phương trở nên phức tạp thêm.

Hiện Công an TP Hà Nội đã thành lập ban chuyên án để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cầm cố hàng loạt xe gian nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị xử lý ông Kiều Lương Thiện, Trưởng Công an xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội), về việc ông Thiện tự ý giam giữ bảy xe ôtô vật chứng trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không hợp tác với cơ quan điều tra để giải quyết vật chứng là có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Tố tụng hình sự.

THANH TÚ