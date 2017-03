Một xã có 47 hộ dân giao nộp súng tự chế

(PL)- Ngày 8-6, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phối hợp cùng ban Công an xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn) tổ chức vận động người dân trên địa bàn xã tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đến hết ngày, có 47 hộ dân đã giao nộp 47 khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế. Chỉ tính một năm qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có hàng chục vụ người dân dùng súng bắn nhau để giải quyết mâu thuẫn, tự sát và đi săn bắn nhầm gây chết người. Huyện Kỳ Sơn là một trong những địa bàn phức tạp về sản xuất và sử dụng các loại súng tự chế. ĐẮC LAM