Một xe máy bị tông hai lần, hai người chết

Vào thời điểm trên, Trần Trọng Tín (16 tuổi, ngụ xã Thạnh Nhựt) điều khiển xe máy chở Nguyễn Thanh Sang (15 tuổi) đã tông vào xe máy do anh Trần Thanh Phong (ngụ cùng xã) chạy ngược chiều, chở con là Trần Quốc Đạt (11 tuổi).

Ngay sau đó, xe máy do Thái Ngọc An (17 tuổi, ngụ cùng địa phương) điều khiển chạy cùng chiều xe Tín đã tông tiếp vào xe anh Phong. Hậu quả, Tín và Sang chết tại chỗ, hai cha con anh Phong và Đạt trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển đến BV Chợ Rẫy. An bị thương. Bước đầu ngành chức năng xác định lỗi do Tín chạy xe máy sang trái đường gây ra tai nạn.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN