Một xe máy "chui" gầm ô tô, 2 mẹ con vạ lây tai họa

Theo phản ánh của những người tham gia giao thông lúc đó, 2 thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 37H3-3112 lưu thông hướng Nam Đàn - TP Vinh đã lạng lách đánh võng trên đường quốc lộ 46. Khi đến khu vực nói trên, chiếc xe máy này tiếp tục đánh võng vượt lên xe ô tô mang BKS 37N-9583 chạy cùng chiều thì bị ngã bổ và nằm gọn dưới gầm xe ô tô này.



2 chiếc xe máy nát bét sau vụ tai nạn được đưa vào lề đường.

Vừa lúc đó, xe ô tô chở than mang BKS 37N-2610 do anh Bùi Văn Thắng, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) điều khiển lao chầm tới. Quá bất ngờ, anh Thắng đã bẻ ngoặt tay lái để tránh thì lại tông vào hai mẹ con chị Phan Thị Hường, trú tại xóm 9, xã Nam Giang (Nam Đàn - Nghệ An) đèo nhau trên xe máy đi chúc tết thầy cô.

Vụ tai nạn liên hoàn này khiến 2 nam thanh niên trên cùng hai mẹ con chị Hường phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Xe ô tô chở than do ngoặt tay lái quá gấp nên đã lật ngang trên đường quốc lộ. 1 trong 2 xe máy nát bét phần đầu.

Tại hiện trường, than trên thùng xe ô tô đổ vữa vã xuống lòng đường, rất nhiều người dân cùng người tham gia giao thông hiếu kỳ tập trung lại xem làm giao thông đoạn này bị tê liệt nhất thời.



Than trên thùng xe đổ vữa vãi xuống đường.

Nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng được xác định là Nguyễn Khánh Linh (SN 1992) trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Người ngồi phía sau vẫn chưa xác định được danh tính.

Công an huyện Nam Đàn có mặt tại hiện trường ít phút sau đó giải tỏa ách tắc giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Hồng Thắng (VTC)