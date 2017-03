Mua cả... rừng đào mang về thành phố

Lúc đầu họ còn lên tận nơi chọn chặt cành đào đang ra nụ hoa, sau chuyển sang đánh cả gốc lẫn rễ. Gốc đào càng lâu niên bao nhiêu thì càng có giá bấy nhiêu. Và cứ thế những rừng đào Mẫu Sơn cứ mất dần đi sau mỗi tết cổ truyền.









Theo Văn Toàn (SGTT)



Còn trên 20 ngày nữa mới đến tết mà cây đào Mẫu Sơn đã bị đào cả rễ, vận chuyển đến TP Lạng Sơn giá cũng hàng triệu đồng/cây. Thời tiết mấy ngày qua ở Mẫu Sơn xuống dưới 0 độ C nhưng cái giá rét không làm người ta hoãn các cuộc săn lùng đào cổ Mẫu Sơn.Vườn đào của anh Triệu Phúc Tiên do ông bà để lại có khoảng 50 gốc đang rao bán bán cả vườn cả công đánh gốc là 10 triệu. Được biết cả thôn Khuổi Tầm, xã Công Sơn (Cao Lộc) chỉ còn lại vài vườn đào do trước đây nhà nào cũng có nhưng đã bán hết. Bản Lầy thuộc Mẫu Sơn (Lộc Bình) có 20 nóc nhà, cũng có hơn chục vườn đào đang được mời chào ngã giá. Cây đào cổ Mẫu Sơn trồng ít nhất cũng phải mất độ 10 năm trồng, có khi còn hơn, bán đi với giá 150 ngàn đồng/cây.Già làng Tăng Phúc, người dân tộc Dao của núi Mẫu Sơn thật lòng nói: Cứ thế này thì mấy cái tết nữa sẽ hết đào đặc sản Mẫu Sơn.